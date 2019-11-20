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الرئيس عون يوجه رسالة للبنانيين غدا

20
NOVEMBER
2019
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لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء غد الخميس عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة رسالة الى اللبنانيين يتناول فيها الاوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة.


وكان الرئيس عون تلقى لمناسبة ذكرى الاستقلال برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية واجنبية، ابرزها من رئيس الجزائر عبد القادر بن صالح، وجاء فيها:

"يطيب لي والشعب اللبناني الشقيق يحتفل بالذكرى السادسة والسبعين لعيد استقلاله المجيد، ان اتقدم اليكم باسم الجزائر شعبًا وحكومة واصالة عن نفسي، بأصدق عبارات التهاني، متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والعافية وللشعب اللبناني الشقيق مزيد من الرقي والازدهار والرخاء.

ولا يسعني، في هذه لمناسبة الا ان اجدد لكم استعدادنا وحرصنا الدؤوب على العمل سويا لتعزيز اواصر الاخوة وتوسيع التعاون الثنائي بين بلدينا بما يعود بالمنفعة على شعبينا الشقيقين."
كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من ملك اسبانيا فيليبي السادس ومن نظيره اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس.

 

من جهة اخرى، اتصل الرئيس عون بنقيب المحامين الجديد ملحم خلف وهنأه على انتخابه نقيباً للمحامين في بيروت، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

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