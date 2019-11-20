هذا ما كشفه الفرزلي عن مذكرة أميركية بخصوص لبنان

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كشف نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي من عين التينة بعد زيارة رئيس المجلس نبيه بري “عن مذكرة وقعها ٣٥ نائبا اميركيا قدمت الى الامم المتحدة للمطالبة بتنفيذ القرار 1701 لحماية أمن اسرائيل من تعاظم قوة حزب الله”، مشيراً إلى أن “كل ما يجري في البلد يجب ان لا يحجب النظر عن المذكرة”.



وأعلن الفرزلي أن “التفكير عند بري في البدء بعمل اللجان خصوصا في ما يتعلق بمشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة بمطالب الحراك”.



وقال الفرزلي: “هذا الوطن هو في قلب الصراع الإسرائيلي والإستهدافات هي من كل حدب وصوب ما سيعرقل الحكومة ويؤثر على الوضع”.



كما أشار إلى أن “التعطيل حصل عمليا لمادة دستورية أساسية وهي المادة 17 التي نصّ على ان مجلس النواب هو الهيئة المجتمعة الوحيدة في البلاد والتي تتحدث عن الفصل بين السلطات”.