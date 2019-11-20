صحيفة "إندبندنت": الحريري ينوي اتخاذ خيارات جذرية منها الابتعاد عن الممارسة السياسية

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نقلت صحيفة "الاندبندنت العربية" عن بعض مَن التقاهم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عنه نيته اتخاذ خيارات جذرية، منها الابتعاد عن الممارسة السياسية في هذه المرحلة والاتجاه نحو ورشة داخلية في تياره.



ولفتت الى ان قرار الحريري تفرضه المراوحة المستمرة في الأزمة الحكومية العالقة في مربع الانقسام على شكل الحكومة، بينه وبين حزب الله وحلفائه. فالحريري، الذي لم يتمكن من إقناع الحزب والتيار الوطني الحر بتشكيل حكومة تكنوقراط غير سياسية، يدرك أيضاً أن الوضعين الاقتصادي والمالي دخلا مرحلة الانهيار، ولا يمكن تنفيذ مهمة الإنقاذ إلا بفريق متخصص يستعيد ثقة المنتفضين، وكذلك الدول العربية والغربية المانحة في مؤتمر "سيدر"، خصوصاً أن التعويل على دور فرنسي لدى إيران، وعبرها حزب الله، سقط.