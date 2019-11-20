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الهيئة السياسية في التيار: نرفض كل مشاريع قوانين العفو العام، وشلل المؤسسات الدستورية هو السبيل الى اللاستقرار

20
NOVEMBER
2019
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تعقيباً على ما حصل في مجلس النواب البارحة اصدرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

 

 

- يؤكد التيّار التزامه بالخط الاصلاحي ويطلب من اللبنانيين المنتفضين الدعم لإقرار اقتراحات القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد والتي تقدّم بها الى المجلس النيابي والتي يمكن اقرارها باعتبارها من ضمن تشريع الضرورة بالمعنى الضيّق وفقاً للنهج الذي التزمه ‏التيّار منذ دخوله الندوة البرلمانية، وهي القوانين المتعلّقة باسترداد الأموال المنهوبة وكشف السريّة المصرفيّة ورفع الحصانة والمحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة والهيئة الوطنيّة للفساد.

 

- يرفض التيّار كل مشاريع قوانين العفو العام عن الجرائم المرتكبة، ويطالب بتحصين استقلالية القضاء ودعمه للقيام بواجباته كسلطة مستقلة في محاسبة الفاسدين وفي إجراء المحاكمات المطلوبة بأسرع وقت ممكن وفقاً للأصول.

- يجدد التيار الوطني الحر تمسكه بالميثاقية ‏ويدعو إلى احترامها بمعناها الواسع داخل مجلس النواب ‏اعترافاً بالمكونات الأساسية في نظامنا الديمقراطي التوافقي مع التأكيد ‏على رفض استغلالها في غير مكانها والتذرّع بها من أي كتلة نيابيّة تهرّباً من أي تشريع لازم.

 

‏إن التيار الوطني الحر ينبّه الى أن شلل المؤسسات الدستورية هو السبيل الى اللاستقرار السياسي والفوضى التي نتخوّف منها والتي تؤدّي الى انهيار الإقتصاد والبلد. اما عمل المؤسسات الدستورية في ظل ما هو مطروح امامها من موازنة وقوانين للفساد هو السبيل الى الاصلاح والنهوض الإقتصادي. وعليه فإنّ التيّار يدعو المجلس النيابي الى انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية في اسرع وقت لتأمين انتظام العمل البرلماني وفقاً للأصول.

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