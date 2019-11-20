بري: المطلوب في الغرف السوداء التخطيط لإراقة الدماء

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نقل النائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء قوله إنّ "الخاسر الأكبر بالأمس كانت الفتنة والرابح الأكبر كان لبنان والسلم الأهلي والرهان كان على تعميم الفراغ الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا، وبغضّ النظر عن الذي حصل الأهم بالنسبة لنا أنّه لم تسقط نقطة دم واحدة لأنّ المطلوب في الغرف السوداء التخطيط لإراقة الدماء وهو ما لا نقبله والأولوية كانت وستبقى لبنان والسلم الأهلي.

وأشار بزي إلى أنّ بري أكد تفعيل مطبخ العمل التشريعي من خلال لجانه النيابية، وخاصة لجنة المال والموازنة من أجل إقرار موازنة العام 2020، وشدّد على أنّ مجلس النواب هو بمثابة الأم التي تحافظ على أبنائها".