الأمن العام: توقيف شبكة لتهريب الأشخاص والمطلوبين من لبنان الى سوريا

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه "ضمن إطار متابعة نشاطات شبكات تهريب الأشخاص ، وبناءً لإشارة النيابة العامة المختص ، أوقفت المديرية كلاً من: اللبناني "س.م" تولد 198 ، اللبناني "م.ص" تولد 1988، السوري"م.ع" تولد 1982 والسوري "ح.أ" تولد 1997 على خلفية تأليفهم شبكة لتهريب الأشخاص والمطلوبين من لبنان الى سوريا"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معهم، إعترف اللبناني "س.م" أنه نقل عدة مرات بناءً لطلب اللبناني "م.ج" اشخاصاً سوريين لقاء أجر مادي من مناطق مختلفة في بيروت الى الشمال ليقوم اللبناني "م.ج" بتهريبهم الى سوريا وأفاد السوري "ح.أ" انه نسّق مع السوري "ز.م" للتوجه الى سوريا بطريقة التهريب مع احد السائقين لقاء مبلغ من المال.

كما أفاد السوري "م.ع" ان السوري "م.أ" زوده برقم هاتف السوري "أ.أ" واتفق مع الاخير على تهريبه الى سوريا مقابل مبلغ من المال وأفاد اللبناني "م.ص" أنه بناءً لاتصال هاتفي من اللبناني "ع.د" نقل أحد الأشخاص من بيروت الى الشمال. ما زالت التحقيقات جارية مع اصحاب العلاقة بإشراف القضاء المختص".