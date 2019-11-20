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تدابير سير يوم الجمعة بمناسبة عيد الاستقلال

20
NOVEMBER
2019
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لمناسبة عيد الاستقلال، سيقام عرض عسكري يوم الجمعة في 22/11/2019، في جادة نديم الحكيم / اليرزة، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

 

منع وقوف السيارات اعتباراً من مساء الخميس 21/11/2019 وحتى انتهاء الاحتفال في اليوم التالي، على جانبي الطرقات التالية:

 

- الصياد حتى الجمهور ــــ مفرق كاليري متى.
- مفرق الجمهور - كاليري متى باتجاه مفرق كنيسة مار عبدا وفوقا -
- ساحة بعبدا - تقاطع الحدث / بعبدا ( مفرق الصنوبرة ) - مفرق بعبدا - جسر الصفير.
- ساحة بعبدا -جادة المعهد الانطوني -المعهد الانطوني-ساحة الحدث -الكفاءات.

 

منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 5.00 من تاريخ الاحتفال وحتى انتهائه:

- للسير المتجه نزولاً من الجمهور باتجاه الصياد وتحويله إلى:
جسر الجمهور (المدرسة الانجيلية) نحو ساحة بعبدا، جادة المعهد الانطوني، ساحة الحدث، الكفاءات، كاليري سمعان.
الجمهور، كنيسة مار عبدا وفوقا، ساحة بعبدا، تقاطع الحدث-بعبدا (مفرق الصنوبرة)، مفرق بعبدا.

للسير المتجه صعوداً من:
اوتوستراد الكرنتينا باتجاه البقاع في محلة الصياد، وتحويله باتجاه مفرق بعبدا، الصنوبرة، ساحة بعبدا، كنيسة مار عبدا وفوقا، الجمهور.

2- الضاحية الجنوبية وبولفار كميل شمعون باتجاه البقاع في محلة كاليري سمعان، وتحويله باتجاه الكفاءات، الحدث، ساحة بعبدا، الجمهور.

3- للسير المتجه من اوتوستراد المطار باتجاه الصياد قبل جسر الصفير وتحويله باتجاه الحدث.

منع مرور الشاحنات اعتباراً من الساعة 00.5 من تاريخ 22/11/2019 وحتى انتهاء الاحتفال، على الطرقات التالية:

- الطريق الدولية، من الجمهور حتى الصياد، بالاتجاهين.

- الطريق الدولية المتجهة من البقاع نحو بيروت.

- الطريق الممتدة من مرفأ بيروت باتجاه أوتوستراد الكرنتينا.

 

وفي السياق، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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