إدكار طرابلسي محذرا: إذا حصل انقلاب فستحصل حرب

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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي، الى "أننا نؤمن أن العمل يكون بالتشريع والمؤسسات"، معتبرا أنه "إذا حصل انقلاب فستحصل حرب، أما حفظ البيت والوطن فيكون بالتضامن والحوار والإنخراط"، مشددا على أنه "لا يمكن تخوين الإصلاحيين".

واعتبر طرابلسي أنه "لدينا الآن 3 فرقاء، حراك على الأرض، الأحزاب السابقة وأحزاب موجة الثورة وقادتها الى أعمال عنفية غير مقبولة، وهذه الأحزاب على خلاف مع الحراك"، مؤكدا أنه "عندما يبدأ العمل العنفي لا يمكن ضبطه وهذا الأمر جعل الناس تخاف، بالإضافة الى الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم، وهذا الوضع ليس نتيجة الشهر بل نتيجة السياسات المالية والإستندانة والآن وصلت الى خواتيمها".

وأضاف "هم زرعوا الفساد ونهبوا ووصلنا الى هنا، الآن هل نخرج من الأزمة أو نقتل بعضنا البعض"، معتبرا أن "ما جرى اليوم يهدف إلى تعطيل عمل المؤسسة التشريعية والحراك نجح في تعطيل الجلسة التشريعية لكنه فشل في توقيف موضوع اللجان، أما حسابات الربح والخسارة السياسية في هذه المرحلة يتحمل مفاعيلها الشعب اللبناني وليس السلطة السياسية".