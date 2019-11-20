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في إطار متابعة وملاحقة تجار المخدرات، توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن تواجد أحد التجار في محلة برج البراجنة.

وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة للمشتبه به ومكان إقامته، داهمت قوة من هذه المفرزة بتاريخ 19/11/2019 منزله في المحلة المذكورة وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ع. ح. (مواليد 1968، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب 8 ملاحقات عدلية بجرائم تزوير، شيك دون رصيد واحتيال.



وبتفتيش منزله، جرى ضبط 350,000 حبة كبتاغون، كمية من حشيشة الكيف، ميزان حساس، كمية من المواد الأولية التي تدخل في صناعة المخدرات، قنبلتين يدويتين، 90 طلقة عائدة لمسدس حربي، 104 طلقات عائدة لسلاح كلاشينكوف، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وأشار البيان الى أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.