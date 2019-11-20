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النائب ادكار طرابلسي: حسابات الربح والخسارة السياسية يتحمل مفاعيلها الشعب وليس السلطة السياسية

20
NOVEMBER
2019
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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي في حديث لبرنامج بدبلوماسية عبر شاشة الـOTV الى "أننا نؤمن أن العمل يكون بالتشريع والمؤسسات"، معتبرا أنه "إذا حصل إنقلاب فستحصل حرب، أما حفظ البيت والوطن فيكون بالتضامن والحوار والإنخراط"، مشددا على أنه "لا يمكن تخوين الإصلاحيين".

واعتبر  أنه "لدينا الآن 3 أفرقاء، حراك على الأرض، الأحزاب السابقة وأحزاب موجة الثورة وقادتها الى أعمال عنفية غير مقبولة، وهذه الأحزاب على خلاف مع الحراك"، مؤكدا أنه "عندما يبدأ العمل العنفي لا يمكن ضبطه وهذا الأمر جعل الناس تخاف، بالإضافة الى الوضع الإقتصادي والمالي المتأزم، وهذا الوضع ليس نتيجة الشهر بل نتيجة السياسات المالية والإستندانة والآن وصلت الى خواتيمها".

وأضاف طرابلسي: "هم زرعوا الفساد ونهبوا ووصلنا الى هنا، الآن هل نخرج من الأزمة أو نقتل بعضنا البعض"، معتبرا أن "ما جرى اليوم يهدف إلى تعطيل عمل المؤسسة التشريعية والحراك نجح في تعطيل الجلسة التشريعية لكنه فشل في توقيف موضوع اللجان، أما حسابات الربح والخسارة السياسية في هذه المرحلة يتحمل مفاعيلها الشعب اللبناني وليس السلطة السياسية".

ودعا الحراك بكافة أطيافه إلى "تسمية شخصية سنية لرئاسة مجلس الوزراء وعدم الأكتفاء بسياسة الأنتقاد وتوجيه الأتهامات"، مشيراً إلى انه "على الحراك الأستعانة بخبراء للخروج من الطرح الجميل إلى دولة أجمل".

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