إسرائيل: استهداف مواقع إيرانية وسورية قرب دمشق

A + A -

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن طائراته قصفت عشرات الأهداف الإيرانية والسورية داخل سوريا، فيما وصفه بأنه هجوم انتقامي.



وجاء في البيان الصادر عن الجيش "ردا على الصواريخ التي أطلقتها قوة إيرانية من الأراضي السورية على إسرائيل الليلة الماضية".

وقصفت الطائرات الإسرائيلية العشرات من الأهداف العسكرية لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية بما في ذلك صواريخ سطح جو ومقرات ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية.

ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل إسقاط 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي.

وذكرت إسرائيل أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية في الجولان السوري، مشيرا إلى أنه لم يصل أي منها إلى الأراضي الإسرائيلية.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت باتجاه منطقة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ العام 1967.