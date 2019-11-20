تفاصيل الهجوم الاسرائيلي على ضواحي دمشق

A + A -

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جاهز لمختلف السيناريوهات بعد قيامه "باستهداف واسع لأهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في الأراضي السورية"، بحسب بيان رسمي.

الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمختلف السيناريوهات ودمرنا بطاريات دفاع جوي سورية





وقالت إسرائيل إن الغارات جاءت ردا على "إطلاق القذائف الصاروخية من قِبل قوة إيرانية من الأراضي السورية باتّجاه إسرائيل، والتي تم توجيهها للمساس بالأراضي الإسرائيلية.





وأضاف البيان :" يبقى جيش الدفاع جاهزا لمختلف السيناريوهات وسيستمر بالعمل من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل طالما تطلب الأمر ذلك".



الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم على دمشق ويسقط 11 صاروخا

وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى وتسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها”.

وأضاف المصدر “أن العمل ما يزال مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان”.