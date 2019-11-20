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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019

20
NOVEMBER
2019
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 اللواء: أسرار

همس
يدور جدل دستوري حول سوابق يجري العمل بموجبها، في ما خصَّ التجديد «للمطبخ التشريعي»، واللجان النيابية.


غمز
وزير مرابط في مقر رئاسي، يواجه مع فريق العمل الذي بتصرفه مأزق التعامل مع التعميم الأخير لمؤسسة نقدية عليا..


لغز
لا يُخفي مسؤولون في السلطة إرتياحهم لما يجري، لإلهاء النّاس عن خفايا بالغة الخطورة.

 

 



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية إنّ التجديد الدستوري للجان النيابية يعني أن لا جلسات نيابية قبل إنهاء مناقشات الموازنة في اللجان، وأنّ رئيس المجلس بعد ما صدر من مواقف كتل كبرى حول الجلستين النيابيتين لن يضع مصير جلسة أخرى رهينة للوعود التي تعطى ليلاً وتتبخر في الصباح، خصوصاً أنّ فرصة إقرار قوانين كانت قبل بدء نقاش الموازنة وقد انتهت…

 


كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام كلام الإمام علي الخامنئي عن وصف الاضطرابات التي شهدتها إيران بالأحداث الأمنية ورفض وصفها بالاحتجاجات الشعبية، وقالت المصادر إنّ كلام الخامنئي يشكل رسالة ذات أهمية للخارج بإعلان اكتشاف معلومات خطيرة عن الاضطرابات، وتورّط دول فيها، كما يعني للداخل عدم نية التساهل مع الأحداث…

 

 

 

الجمهورية: أسرار

"مؤتمر سريّ" إستضافته بيروت!

إستضافت بيروت مؤتمراً سرياً تناول ملف إحدى الأزمات الدولية بحضور مجموعة من دول لها أصابعها في الأزمة.

 

تشكيل فريق يعاون موفداً لدولة كبرى...

تتحدث معلومات عن تشكيل فريق يعاون موفداً لدولة كبرى سيشارك في زيارته المقبلة الى بيروت متى حصلت.

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