الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في دمشق

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تصدت الدفاعات الجوية السورية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لأهداف معادية.





وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي.

كما قال مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت ١٢ صاروخًا"، مضيفا أن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري أسقطت 9 منها".

واضاف المصدر أن "3 طائرات إسرائيلية تناوبت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه محيط العاصمة دمشق".

وتابع، أن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت الصواريخ من فوق منطقة إصبع الجليل عند المثلث السوري اللبناني الفلسطيني".