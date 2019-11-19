جمعية أنصار الوطن: شكراً لكل الضباط والأفراد على العمل الدؤوب في هذا الوضع الدقيق

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اثنت الهيئة الإدارية لجمعية أنصار الوطن برئاسة شادي لبنان وكافة فروعها، على القرار الصادر عن العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني، والقاضي بحفظ الإستقرار داخل الوطن، مع إحترام حقوق المتظاهرين وحق التنقل للجميع بحرية على الأراضي اللبنانية كافة.

وتوجهت الجمعية في بيانها بالشكر "لكل الضباط والأفراد على العمل الدؤوب في هذا الوضع الدقيق".

إن جمعية أنصار الوطن التي من أولى أهدافها دعم المؤسسة العسكرية والعمل على التقارب بين الجيش اللبناني والمجتمع المدني، تجدد هذا الدعم بشكل كامل لهذه المؤسسة التي برهنت وما زالت حتى اليوم أنها حامية الدستور والديمقراطية، والملاذ الآمن للمواطن اللبناني.