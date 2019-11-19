أبو فاضل يشن هجوماً عنيفاً على ديما صادق والأخيرة تعيد نشر التغريدة

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شنّ المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل هجوماً على الإعلاميّة ديما صادق في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "ديما صادق: كل من يتناولني من عشاقك درج أم اسونسور أم جنوبية سيكون ردي قاسيا جدا عليك نيابة عن عشاقك يا بلا أخلاق وضمير وبلا شرف.. لأنك تطاولتي عليي كثيرا وأنا من الذين يفتخرون بأن أجداد أجدادهم ولدوا وماتوا في أرض لبنان العظيم والشريف والمقدسة، حذار اللعب!"

وقال في تغريدة أخرى: "ديما صادق تناشد العالم بأنها مش رايقة ليوقفوا الهجوم عليها لأن والدتها في العناية، التزمت الصمت، طالما تضع إشارة "lbci"، فأنا لم أذكر سفاهة ديما ولا قلة أخلاقها ولا مرباها العاطل لأنها من أبناء السوق والسؤ، لكنه الإنذار الأخير مهما كانت النتائج لهذا العهر وقلة المربى!"

التغريدة الأخيرة أعادت صادق نشرها على حسابها من دون أن تعلّق على الأمر.