بمناسبة عيد الاستقلال... اليكم قرار المدارس الكاثوليكية بشأن "التدريس او التعطيل"

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أشارت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى أنه "كثرت في الفترة الأخيرة التساؤلات عن التعطيل يوم عيد الاستقلال أو الإفادة من هذا اليوم للتعويض عن الأيام التي تعذّر فيها التدريس".

وإيضاحاً لهذه التساؤلات، أكدت الأمانة العامة بأن هذا اليوم، هو عيد وطني ورسمي ويجب التعطيل فيه.

ولفتت الى أنه "بسبب تعذّر بعض المدارس من إقامة الحفلات التي اعتادت على تنظيمها في هذه المناسبة الوطنية، لأسباب تتعلّق بما يحدث في لبنان، فإن الأمانة العامة ترجوكم الإفادة من هذه المناسبة لتنظيم لقاءات حوارية حول المواطنية وتراثنا الوطني ولبنان في الكتاب المقدّس، بالإضافة إلى تنظيم شبكة صلوات بين التلامذة والأسرة التربوية جميعها تتضمّن تأملاتٍ عن معنى العيد، والشهادة للمحبة وللرحمة وللأخوّة الإنسانية وللغفران وللتسامح وللعيش المشترك"