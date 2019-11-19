مجلس إدارة جمعية المصارف: المصارف شهدت على العموم إقبالاً كثيفاً نسبياً من قبل الزبائن

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أجرى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، طوال اليوم ، سلسلة اتصالات بمجمل المصارف العاملة في لبنان لمواكبة مجريات الأمور بعد فترة طويلة من الإقفال القسري للقطاع المصرفي. وقد تبيّن بنتيجة هذه الإتصالات أن المصارف شهدت على العموم إقبالاً كثيفاً نسبياً من قبل الزبائن الذي تفاعلوا بإيجابيّة مع إجراءات الموظفين وأبدوا تفهّماً للتوجيهات العامة الموقّتة التي زوّدت بها الجمعية موظفي المصارف يوم أمس من أجل تجاوز الأوضاع الإستثنائية الراهنة.



وبهذه المناسبة، يودّ مجلس إدارة جمعية المصارف أن يتوجّه بخالص الشكر والتقدير الى معالي وزيرة الداخلية السيدة ريّــا الحسن والى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على التجاوب السريع والفعّال مع مطلب الجمعية بتوفير الشروط الأمنية المؤاتية لإستئناف عمل المصارف، وقد أشاعت الخطة الأمنية المنفّذة منذ صباح اليوم أجواء من الإرتياح العام في محيط الفروع المصرفية ، ما انعكس إيجاباً على أداء الموظفين وعلى تعامل المواطنين مع مصارفهم.



