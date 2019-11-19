درغام: هناك مخطط لافراغ المؤسسات الدستورية.. والتكتل رفض قانون العفو العام

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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام ، في حديث صحافي الى أن ما حصل اليوم في محيط مجلس النواب يشكّل ضربة لكل المؤسسات الدستورية، فبعد استقالة الحكومة يتوجّه الحراك نحو المجلس النيابي، وكأن هناك مخططا لإفراغ المؤسسات الدستورية ومنعها من القيام بواجبها". وتساءل: "ما الغاية من تعطيل مجلس النواب، وبالتالي تعطيل المؤسسات الدستورية من القيام بواجبها؟ خاصة وان موقف "التيار الوطني الحر" وتكتل "لبنان القوي" كان واضحاً لجهة رفض قانون العفو المدرج على جدول الجلسة، في المقابل تضمن جدول اعمال مجلس النواب بنودا أخرى يطالب بها الحراك وعلى رأسها قانون مكافحة الفساد ورفع الحصانة وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وبالتالي هذا يؤكد ان الامور تذهب يوما بعد يوم نحو الاسوأ"، داعياً لتدارك الامور والتحلي بدرجة عالية من الوعي".

وتمنّى درغام بعد المستجدات التي حصلت في المجلس النيابي وأدّت إلى عدم انعقاد الجلسة "ان يصار الى الدعوة لإقرار القوانين الاساسية ولتشريع الضرورة"، مشدداً على "أن في ظل المشاكل التي يعاني منها البلد وانتفاضة الشارع لا يمكننا أن نقول أننا سنُصدِر قانون عفو عام وكأننا نلغي المساءلة في البلد"، لافتاً إلى "أن هذا الامر يؤسس لخلق أعراف، ويؤدي في المستقبل الى إعادة الكرّة من قبل المسؤولين، فتنتفي المساءلة، وبالتالي لن نصل الى دولة القانون والمؤسسات".

وعن الدعوة إلى استشارات نيابية، أكد درغام "أن المشاورات بين كل الكتل والقوى السياسية لم تتوقف ومن المتوقع أن تؤدي الى الدعوة الى الاستشارات قريباً".

وبمناسبة عيد الاستقلال تمنى درغام "ان نفكر حقيقة ببلدنا وبحكومة تمثل كل المكونات وعلى رأسها الحراك وتكون حكومة اختصاصيين كي نتمكن من ايصال البلد الى بر الامان، لأن الحكومة في حال ضمت في صفوفها ممثلين من الحراك الشعبي وتمثل المكونات السياسية يمكنها ان تنقل البلد الى ضفة الامان وان تؤمن نوعا من الاستقرار السياسي لأن لبنان يقوم على الاستقرار السياسي، كي نتمكن من تأمين القليل من الثقة بالاقتصاد اللبناني حتى ننصرف الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية التي اصبحت على درجة عالية من الخطورة".