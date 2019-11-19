living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال من الملك سلمان وولي العهد السعودي ورؤساء مصر وتونس وفلسطين

19
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية واجنبية.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، البرقية التالية:
" يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، ان نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".
كما ابرق مهنئاً ايضاً، ولي العهد الامير محمد بن سلمان.
الرئيس المصري
وجاء في برقية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:
" انه لمن دواعي سروري ان اتقدم الى فخامتكم ومن خلالكم الى الشعب اللبناني الشقيق بخالص التهاني القلبية والامنيات الاخوية بمناسبة احتفال بلدكم الشقيق بيوم الاستقلال. واغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي اؤكد على اواصر الاخوة والمحبة التي تجمع بين شعبينا الشقيقين، واعرب عن تطلعنا الدائم لتعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين. اخي فخامة الرئيس، اتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، ودوام التوفيق لتحقيق ما يتطلع اليه شعبكم من تقدم وازدهار."
الرئيس التونسي
وهنّأ الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس عون والشعب اللبناني، وقال:
"يطيب لي بمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية الشقيقة بعيدها الوطني، ان اعرب لفخامتكم، اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، عن اصدق التهاني واخلص التمنيات بموفور الصحة والسعادة وللشعب اللبناني الشقيق بتحقيق كل ما يصبو اليه من تقدم ومناعة وازدهار.
واغتنم هذه المناسبة المجيدة، للتأكيد لفخامتكم حرصنا الصادق على العمل سوياً من اجل دعم اواصر الاخوّة وتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا في كافة المجالات خدمة لمصلحة شعبينا الشقيقين".
الرئيس الفلسطيني
وجاء في برقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس:
"يسعدنا بمناسبة احتفالكم بعيد الاستقلال المجيد، ان نرفع لفخامتكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً، احر التهاني الاخوية، متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب اللبناني الشقيق تحقيق الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، ومعربين لفخامتكم عن اعتزازنا بعلاقات الاخوة التي تربط شعبينا، وتقديرنا لمواقفكم الاخوية المبدئية الثابتة والداعمة لشعبنا ولحقوقنا المشروعة في الحرية والاستقلال، واثقون بأن مساندتكم وجهودكم ستتواصل وتتعزز لتمكين شعبنا من اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مدينة التعايش والتسامح والسلام."
كما تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالمناسبة من رئيس بوركينا فاسو "روش مارك كريستيان كابوري"، والحاكم العام لاوستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ وون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout