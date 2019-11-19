الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال من الملك سلمان وولي العهد السعودي ورؤساء مصر وتونس وفلسطين

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لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية واجنبية.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، البرقية التالية:

" يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، ان نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما ابرق مهنئاً ايضاً، ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

الرئيس المصري

وجاء في برقية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

" انه لمن دواعي سروري ان اتقدم الى فخامتكم ومن خلالكم الى الشعب اللبناني الشقيق بخالص التهاني القلبية والامنيات الاخوية بمناسبة احتفال بلدكم الشقيق بيوم الاستقلال. واغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي اؤكد على اواصر الاخوة والمحبة التي تجمع بين شعبينا الشقيقين، واعرب عن تطلعنا الدائم لتعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين. اخي فخامة الرئيس، اتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، ودوام التوفيق لتحقيق ما يتطلع اليه شعبكم من تقدم وازدهار."

الرئيس التونسي

وهنّأ الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس عون والشعب اللبناني، وقال:

"يطيب لي بمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية الشقيقة بعيدها الوطني، ان اعرب لفخامتكم، اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، عن اصدق التهاني واخلص التمنيات بموفور الصحة والسعادة وللشعب اللبناني الشقيق بتحقيق كل ما يصبو اليه من تقدم ومناعة وازدهار.

واغتنم هذه المناسبة المجيدة، للتأكيد لفخامتكم حرصنا الصادق على العمل سوياً من اجل دعم اواصر الاخوّة وتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا في كافة المجالات خدمة لمصلحة شعبينا الشقيقين".

الرئيس الفلسطيني

وجاء في برقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس:

"يسعدنا بمناسبة احتفالكم بعيد الاستقلال المجيد، ان نرفع لفخامتكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً، احر التهاني الاخوية، متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب اللبناني الشقيق تحقيق الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، ومعربين لفخامتكم عن اعتزازنا بعلاقات الاخوة التي تربط شعبينا، وتقديرنا لمواقفكم الاخوية المبدئية الثابتة والداعمة لشعبنا ولحقوقنا المشروعة في الحرية والاستقلال، واثقون بأن مساندتكم وجهودكم ستتواصل وتتعزز لتمكين شعبنا من اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مدينة التعايش والتسامح والسلام."

كما تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالمناسبة من رئيس بوركينا فاسو "روش مارك كريستيان كابوري"، والحاكم العام لاوستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ وون.