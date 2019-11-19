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ألفا: اقفال متجري طرابلس حتى إشعار آخر

19
NOVEMBER
2019
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صدر عن شركة ألفا، بإدارة اوراسكوم للإتصالات، الآتي:


تعلن شركة ألفا، حيال التجاوز الفاضح والإهانة التي تعرّض لهما موظفوها، تحديدا اليوم في منطقة طرابلس، والذي وصل حد الإعتداء عليهم من مجموعة من المتظاهرين، أنها تجد نفسها مضطرة الى اتخاذ قرار إقفال متجرَيها في طرابلس الى حين جلاء ملابسات ما حصل من أعمال مشينة ومخزية، وإلى حين الوصول إلى ضمان سلامة وأمان الموظفين.

 

إن شركة ألفا الملتزمة مواصلة خدمة مشتركيها حتى في أحلك الظروف وأصعبها، إذ تدعم حرية التعبير السلمي، تستنكر ما تعرض له موظفوها اليوم من إهانة على أيدي إخوة لهم ولكنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال بأن يكون موظفوها عرضة لما حصل اليوم من تعد فاضح على كرامتهم وسلامتهم الشخصية ، وهم ما قصّروا يوما في تأدية واجباتهم التي أصبحت خدمة أساسية للمواطنين، وخصوصًا في هذه الظروف الصعبة. إننا إذ نحيي مناقبية ومسؤولية كل العاملين في ألفا نضع ما حصل في تصرّف المعنيين لضمان عدم تكراره، ونسأل من المستفيد من هكذا أعمال؟ علماً أننا باشرنا في اتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية وقضائية.

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