روك مهنا في محاضرة للجنة شؤون المرأة في كسروان - الفتوح: لمتابعة الأهالي لأولادهم كي لا ينزلقوا إلى لعبة الشارع

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يوم الاثنين ١٨ تشرين الثاني ٢٠١٩ نظّمت لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر لقاءً تربوياً، تمحور حول كيفية تعاطي الأهل مع أولادهم في خضمّ الجوّ السائد حالياً في البلاد.

ألقى محاضرة اللقاء مسؤول المكتب التربوي في التيار الأستاذ روك مهنا، وحضره عدد كبير من أهالي المنطقة وتربويين ومهتمين.

وركّز مهنا على متابعة الأهالي لأولادهم كيلا ينجرّوا إلى لعبة الشارع، وبالتالي الإنقياد إلى ذهنية الحرب والميليشيا، التي تناقض بشكلها وجوهرها المفهوم الأساسي للتربية.

وقال مهنا إن المطالب المحقة للحراك في أولى أيامه كانت صرخة الجميع، لكن لاحقاً بدأ الشغب وقطع الطرقات والتطاول على حريات المواطنين واستخدام لغة الشتائم وهتك الأعراض، وهذا ما يُخشى من انتقاله إلى ذهنية الطلاب فيختمر فيها أن تلك الممارسات الملتوية تُعَدّ من ضمن حرية التعبير، في حين أنها موبقات أخلاقية وجرائم جنائية يعاقب عليها القانون.



من هذا المنطلق أصرّ مهنا على ضرورة السهر على الجيل الجديد لكيلا يضيّع البوصلة الوطنية، وأن يلتزم مقاعد الدراسة لكونها الوسيلة الأنجع لاستلهام المبادئ الحقيقية للتعبير، وبغية التفرقة بين الصحيح والخطأ. وتابع مهنا: "على ضوء هذا التوصيف، يبذل المكتب التربوي جهوداً كبيرة ووقتاً جمّاً في توعية الناشئين على حقوقهم في ذمّة الدولة، وواجباتهم تجاه وطنهم والقانون، كيلا يخرج أحدهم عن السكة القويمة".

وفي ختام اللقاء جرى حوار بين مهنا والحاضرين تخلّله عدد من الأسئلة والإستفسارات.