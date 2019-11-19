living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روك مهنا في محاضرة للجنة شؤون المرأة في كسروان - الفتوح: لمتابعة الأهالي لأولادهم كي لا ينزلقوا إلى لعبة الشارع

19
NOVEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يوم الاثنين ١٨ تشرين الثاني ٢٠١٩ نظّمت لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر لقاءً تربوياً، تمحور حول كيفية تعاطي الأهل مع أولادهم في خضمّ الجوّ السائد حالياً في البلاد.

ألقى محاضرة اللقاء مسؤول المكتب التربوي في التيار الأستاذ روك مهنا، وحضره عدد كبير من أهالي المنطقة وتربويين ومهتمين.

وركّز مهنا على متابعة الأهالي لأولادهم كيلا ينجرّوا إلى لعبة الشارع، وبالتالي الإنقياد إلى ذهنية الحرب والميليشيا، التي تناقض بشكلها وجوهرها المفهوم الأساسي للتربية.

وقال مهنا إن المطالب المحقة للحراك في أولى أيامه كانت صرخة الجميع، لكن لاحقاً بدأ الشغب وقطع الطرقات والتطاول على حريات المواطنين واستخدام لغة الشتائم وهتك الأعراض، وهذا ما يُخشى من انتقاله إلى ذهنية الطلاب فيختمر فيها أن تلك الممارسات الملتوية تُعَدّ من ضمن حرية التعبير، في حين أنها موبقات أخلاقية وجرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

من هذا المنطلق أصرّ مهنا على ضرورة السهر على الجيل الجديد لكيلا يضيّع البوصلة الوطنية، وأن يلتزم مقاعد الدراسة لكونها الوسيلة الأنجع لاستلهام المبادئ الحقيقية للتعبير، وبغية التفرقة بين الصحيح والخطأ. وتابع مهنا: "على ضوء هذا التوصيف، يبذل المكتب التربوي جهوداً كبيرة ووقتاً جمّاً في توعية الناشئين على حقوقهم في ذمّة الدولة، وواجباتهم تجاه وطنهم والقانون، كيلا يخرج أحدهم عن السكة القويمة".

وفي ختام اللقاء جرى حوار بين مهنا والحاضرين تخلّله عدد من الأسئلة والإستفسارات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout