وئام وهاب: الرزقة عاالله.. حلو عنا

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أشار الوزير السابق وئام وهاب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى ان "الثنائي الشيعي يصم أذنيه عن أي مرشح غير الرئيس سعد الحريري، والرئيس المستقيل يفتح أذنيه لسماع الخارج الذي يرفض عودته بحكومة تكنو سياسية، والوضع المالي والمعيشي إلى كارثة ما العمل؟".



وقال وهاب: "الكل في المأزق والفوضى تتوسع"، سائلاً: "أين ستكون الشرارة لا أحد يعرف حمى الله لبنان".



وفي تغريدة اخرى، اضاف وهاب: "طيب السؤال الأساسي إلي بدنا نسألو "للثوار" وللمسؤولين، حدا منهم سأل كيف بدن ياكلو أربع ملايين لبناني والأسعار إرتفعت ٣٠بالميه، حدا منهم فكر إنو في آلاف الناس تركت شغلها".



وتابع: "بصراحة بدي قلكن كلكن عقلكم تدميري كلكن بلا ضمير، والرزقة عاالله حلو عنا".