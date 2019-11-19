اليكم حال الطرق صباح اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة صباح اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، هي الآتية:



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق عاليه: صوفر- مفرق العبادية - مفرق شويت

الطرقات المقطوعة في البقاع: اوتوستراد زحلة - البيرة- المرج - جب جنين - تعلبايا- سعدنايل

الأوتوستراد من صور باتجاه صيدا وصولاً الى بيروت سالك بإستثناء مثلث خلدة

تجمعات في محيط مجلس النواب منعاً لانعقاد الجلسة



اوتوستراد صيدا باتجاه خلدة الاوزاعي وصولاً الى بيروت سالكة

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس: ساحة النور والبداوي، أمّا الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا: ساحة حلبا وساحة العبدة