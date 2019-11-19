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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

19
NOVEMBER
2019
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 البناء: الانسداد السياسي مرشح للاستمرار مع انقطاع الاتصالات بين بعبدا وبيت الوسط

جلسة المجلس النيابي ترسم مستقبل الدولة بين الفراغ والمؤسسات الدستورية
معركة لتأمين النصاب بعد انتخاب اللجان... والفرزلي لشراكة الحراك بالمقترحات

 

 

 

الأخبار: ثلاثاء «حصار البرلمان» وانقسام الكتل يهدّدان الجلسة التشريعية: عودة 8 و14 آذار!

 

 


اللواء: النِصاب بين الوصول والتهريب: كِباش في ساحة النجمة اليوم
الحريري يدعم نوّاف سلام ويستعجل التأليف والمصارف تترك الحرّية لفروعها وسط بيروت

 

 


النهار: الجلسة التشريعية اليوم في مهب المنتفضين والمقاطعين

 

 

 


الجمهورية: لا استشارات ولا مبادرات

 

 


الديار: الخطر الكبير : الدولة اللبنانيّة تفقد شرعيّتها الدستوريّة بأسلوب تكليف رئيس الحكومة
مسخرة نزاع الحريري وباسيل والصفدي مع انفجارها تجعل الوفاق مُستحيلاً بين الحريري وعون
لا حكومة ســنـــة 2020 أو لمــدة أشهر... ورياض سلامة يُحافظ على الدولار

 

 


نداء الوطن: الحريري لن يتراجع... وجعجع يستغرب تعطيل الاستشارات
"ثكنة النجمة" اليوم... لا تشريع

 

 

 

the daily star: protesters plan human chain to block Parliament

 

 

 

l'orient le jour: Le chef du Parlement déterminé à faire voter la loi d’amnistie à huis clos

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