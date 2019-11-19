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سماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق الدولي

19
NOVEMBER
2019
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أفادت وكالة الأنباء السورية"سانا" بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية دمشق.

 

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد.

 

ونقل المراسل عن مصدر ميداني، أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي، وأن "عددا من الصواريخ أطلقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي وتعاملت معها الدفاعات الجوية وأسقطت معظمها".

 

كما قال مصدر أمني آخر: "طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية جنوب البلاد عبر دفقة من الصواريخ جو أرض .. تعاملت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مع هذه الصواريخ وأسقطت معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة".

 

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن صافرات إنذار أطلقت في منطقة هضبة الجولان، وتم اعتراض 4 صواريخ من أراضي سوريا بواسطة القبة الحديدة، وتم إسقاطها خارج إسرائيل.

روسيا اليوم
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