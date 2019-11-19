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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

19
NOVEMBER
2019
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 اللواء: اسرار

همس
تبلغت جهات في 8 آذار دعماً لمواقفها من دولة كبرى في ما خصَّ مواصفات الحكومة الجديدة..


غمز

أبلغ مرجع كبير عدم إطمئنانه لثبات اسم مرشّح، منذ اللحظة الأولى للمعلومات القاطعة التي نقلت إليه.


لغز

عقدت أكثر من جلسة مصارحة بين حزب بارز وأحزاب وتيارات حليفة، للتنسيق بعد الاعتذار عن التعرّض لنشطاء هذه الأحزاب!

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا


قالت مصادر نيابية إنّ إفشال جلسة المجلس النيابي اليوم أبعد من الاحتجاج المفتعل على التشريع في ظلّ حكومة مستقيلة، أو التذرّع ببعض اقتراحات القوانين التي يمكن ردّها إلى اللجان، ورأت أنّ الهدف الفعلي هو إعلان لبنان دولة فاشلة حيث لا حكومة دستورية كاملة المواصفات ولا مجلس نيابي قادر على التشريع.

 

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية غربية إنّ بيانات وزير الخارجية الأميركية حول التظاهرات الإحتجاجية في إيران والعراق ولبنان ومنحها طابعاً سياسياً يتصل بالمواجهة الأميركية الإيرانية يمنح مصداقية لكلام إيران وحلفائها باعتبار ما يجري مؤامرة أميركية ويضعف فرص الاحتجاجات بتحقيق أهدافها المحلية…!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

هذا ما يردده مسؤول بارز في مجالسه الخاصة

يُردِّد مسؤول بارز في مجالسه الخاصة أن مسؤولاً آخر خذله في موقف اتخذه خلافاً لإتفاق مُسبق بينهما.

 

مجموعة من الأحزاب تعيد النظر في سلوكياتها

دفع حدث متفاعل مجموعة من الأحزاب إلى إعادة النظر في سلوكياتها وتعاطيها مع الواقع واستكشاف أسباب قصورها عن اللحاق بتطلّعات الناس.

 

تهديد مرجع بارز من قطب حزبي بارز!

قال نائب في تيار بارز إن مرجعاً بارزاً كان ماشياً في التفاهم حتى النهاية ولم يكن ليتخذ خطوة عكسية صادمة لو لم يتمّ تهديده من قطب حزبي بارز.

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