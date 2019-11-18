نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي تعلن تعليق الإضراب

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صدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان البيان التالي: "عقد مجلس النقابة اجتماعا استثنائيا مساء اليوم، قرر على أثره تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، وذلك بعدما أعلم وزير الإتصالات ادارة كل من شركتي تاتش والفا الموافقة على توقيع عقد العمل الجماعي مع النقابة. كما جاء قرار تعليق الاضراب كبادرة حسن نية من النقابة افساحا في المجال لتنفيذ باقي البنود العالقة، وتحسسا منها لمسؤولياتها تجاه الموظفين وعائلاتهم وتجاه قطاع الإتصالات الذي يعتبر الأكثر دينامية في اقتصادنا الوطني ".