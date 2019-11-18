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عطاالله لبرنامج "ضروري نحكي": لن نصوّت مع قانون العفو، والحراك يصل إلينا متأخرا عشر سنوات

18
NOVEMBER
2019
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أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله، أن الاتفاق على الصيغة الحكومية الأخيرة وافق عليها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وبسحر ساحر تراجع عنها، مشيراً الى أننا لسنا مكسر عصا لأحد وأي تحالف نقيمه مع أي فريق يكون مستنداً الى خطة عمل منهجية لإصلاح البلد.

وشدد عطاالله خلال مداخلة عبر برنامج "ضروري نحكي" على شاشة otv على أننا لا نندم على التسوية مع تيار المستقبل لاننا ننتهج سياسة مدّ اليد لجميع الأفرقاء في الوطن ولا نندم على هذه الخطوة مهما كلفتنا، موضحاً أننا نختلف عن الجميع وملفاتنا بيضاء ويجب أن يعرف الحراك أنه هو من يأتي إلينا متأخراً ولسنا نحن من نذهب اليه بل نسبقه بعشر سنوات.

ولفت عطاالله الى أنه بالرغم من تحفظنا على موقف الحريري إلا أن التيار لم يبادر الى الرد على خطوة الحريري بل الصفدي هو الذي أصدر بياناً توضيحياً عمّا حصل ونحن بدورنا أكدنا بيان الصفدي.

وكشف عن أننا سنحضر كنواب تكتل لبنان القوي الجلسة التشريعية غداً لأن هناك واجب تشريعي علينا أن نقوم به ولا يجوز تعطيل السلطة التشريعية في وقت السلطة التنفيذية معطلة، لكننا لن نصوت على قانون العفو العام بالصيغة المقترحة والمضمون الموجود فيه، مشيراً الى أن التصويت سيكون على قوانين العجلة، ولا اعتقد ان قانون العفو العام يحمل صفة العجلة.
 
 
 
 
 
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