على رغم مقاطعة الكتائب والنائب اسامة سعد، الجلسة النيابية غداً قائمة حتى اللحظة

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بعد تأجيلها لمدة اسبوع، ستعقد جلسة مجلس النواب صباح الثلثاء وسط اجواء ترقب لما سيقر خلالها سيما بعدما عبرت عدد من المجموعات الشعبية عن معارضتها لانعقادها. الا ان جلسة الثلثاء هي عبارة عن جلستين، جلسة اولى لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية والمقررين وجلسة اخرى تشريعية على جدول اعمالها ستة عشر بندا. كيف يجيب النائبان الان عون وقاسم هاشم على مجموعة التساؤلات المطروحة حول القوانين وموقف الشارع منها. ابرز هذه التساؤلات تتعلق بقانون العفو وتضمينه الجرائم المالية والبيئية بالاضافة الى الاسباب الموجبة لعقد هذه الجلسة.



حتى موعد اعداد هذا التقرير، وباستثناء الكتائب والنائب اسامة سعد، الكتل النيابية الرئيسية ستحضر جلسة الثلثاء كما ابلغت الرئيس نبيه بري. النائب سامي الجميل اعلن مقاطعته الجلسة مؤكدا ان الاولوية هي لتكليف رئيس حكومة اولا ومعترضا على عدم فتح الجلسة للاعلام وعدم قدرة النواب على الكلام كما قال.



يبقى التحدي بتخطي اعتراض الشارع الذي عبر جزء منه عن ارادته بتعطيل عقد الجلسة وقطع الطريق للوصول اليها. والبعض الآخر اكتفى بايصال رسالة مرفقة بملاحظات عن بعض البنود المدرجة على جدول الاعمال وسط النقاش الاكبر اليوم. كيف نطور النظام اللبناني عبر المؤسسات الدستورية كمجلس النواب او عبر الانقلاب عليه.