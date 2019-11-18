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خطوة متقدمة منتظرة من رئيس البلاد تتمثل باحالته 18 ملف فساد الى القضاء

18
NOVEMBER
2019
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بعد شهر على الحراك نجح الشباب والشابات - المخلصون والصادقون منهم - الطامحون من بينهم الى حياة افضل ووطن اجمل - في تحريك مياه الاصلاح الراكدة والحلول الجامدة بمجرد نزولهم وهتافهم واصرارهم وعنادهم بالحق . اقر مجلس الوزراء ورقة سميت اصلاحية - موازنة بصفر عجز قريبة من الاعجوبة -استقالة الحكومة - اسقاط قوانين واجراءات مضرة للناس لكنها مفيدة لحملة الاكياس وارباب الافلاس - الزام السياسيين رفع السرية عن حساباتهم المصرفية ولو بالشكل - اجبار وزارة الاتصالات اصدار فاتورة الخلوي والبطاقات المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية - اعطاء جرعة دعم وشحنة زخم للحرب على الفساد واراحة العباد - سقوط اقنعة وانكشاف وجوه وجهات سوقت لنفسها على انها ام الصبي فتبين انها ام اربع واربعين .. والسبحة تكر لكن الافلات من المحاسبة لن يمر .

بعد شهر على الحراك , يطلع قائد الجيش العماد جوزف عون بكلام كبير كبر الجيش ومسؤول بمقدار مسؤولية الجيش عن امن وامان 5 ملايين لبناني , كلام يليق بقائد جيش وجيش وطن ووطن الايمان لا الفتن , يضع الاصبع على الجرح ويحدد مواضع الضعف ومواقع القوة في المشهد المرتسم على لوحة الحراك وساحة الوطن . لا اغلاق للطرق بعد اليوم . رسالة ممهورة بالعزم والحزم . بمصداقية الشرف ومعمودية التضحية . بحق المتظاهرين وحقوق المواطنين , ولا فضل للبناني على اخر الا باحترام القوانين .

وفي المقلب السياسي, وعلى الرغم من ان الازمة عادت الى نقطة الصفر بعد استبعاد الصفدي وتوقف الاستشارات في عنق الزجاجة ووضع المساعي في الثلاجة , فأن مؤشرات اكثر من مريحة بدأت ترتسم على جدار السلبية العالي والمتعالي على الايجابية منذ اشهر , وابرز هذه المؤشرات: عودة المصارف الى العمل ابتداء من الغد بالترافق مع اجراءات امنية محدودة ومحددة لتلافي اشكالات بين المواطنين والعاملين نتيجة غياب الثقة الذي ادى الى تغييب الدولار عن الاسواق , فضلا عن ثبات الجلسة التشريعية في موعدها غدا في ساحة النجمة بعد تأجيل غير مسبوق لمرتين وصولا الى خطوة متقدمة جريئة ومنتظرة من رئيس البلاد تتمثل باحالته 18 ملفا يتضمن ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض اموال الى القضاء للتحقيق فيها تبدأ بالمطار وتمر بالكازينو وادوية السرطان وشراء عقارات لتمويل الارهاب وتبييض الاموال الى اصحاب المولدات الكهربائية الى مجرور الرملة البيضاء الى هدر الاموال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى ملف تلزيم ادوية لصالح وزارة الصحة الى عقود اوجيرو الى شبكة الالياف الصوتية الى ملف تطويع تلامذة ضباط في الحربيةالى ملف المعاينة الميكانيكية والى ما سياتي لاحقا على امل ان يكون هذه المرة ساحقا ماحقا لاجل لبنان ولاجل الانسان ..

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