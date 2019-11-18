لو غراي يردّ على معلومات متداولة حول حجوزات النواب في الفندق... ماذا جاء في البيان؟

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أوضح فندق "لو غراي" في وسط بيروت عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك حقيقة ما يتمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حجوزات لنوابٍ في الفندق عشيّة جلسة مجلس النواب غداً الثلاثاء.



وجاء في بيان الفندق: "بعد ورود عدة اتصالات للاستفسار عما إذا كانت هناك حجوزات للسادة النواب في الفندق وعطفاً على المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن كون لو غراي محجوز بالكامل، تفيد إدارة الفندق أنّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة وأنها لم تتلق أو تحجز أي غرفة لأحد من السادة النواب".



يُذكر أنّ إدارة فندق "لو غراي" كانت قد نفت الأسبوع الفائت المعلومات المتداولة أيضاً وذلك قبل تأجيل الجلسة إلى هذا الأسبوع.