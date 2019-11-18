لمناسبة الذكرى الـ76 للاستقلال.. عرض عسكري في وزارة الدفاع

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تحلّ الذكرى السادسة والسبعين لذكرى الإستقلال، والتي تصادف يوم الجمعة المقبل، فيما لبنان يشهد حراكاً إحتجاجياً عارماً شمل مختلف المناطق اللبنانية، بدأ منذ السابع عشر من تشرين الأوّل الماضي ومازال مستمرّاً. ويغيب هذه المرة العرض العسكري عن جادة شفيق الوزان كما درجت العادة في كلّ عام. وفي هذا الإطار، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنّه "برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للإستقلال، تقيم قيادة الجيش عرضاً عسكرياً في وزارة الدفاع الوطني - اليرزة، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري".