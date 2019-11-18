بطيش لهؤلاء الطلاب: إنضمّوا إلى مراقبي وزارة الاقتصاد تسريعاً للعمل

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، بيانا دعا فيه "طلاب الجامعات الذين سبق أن تدربوا على المشاركة في مراقبة وحماية الاسواق، الى الانضمام للمراقبين لتسريع العمل وتكثيف المهام".



وقال: "تواصل فرق مديرية حماية المستهلك القيام بمهامها على كامل الاراضي اللبنانية وسط ظروف صعبة ودقيقة لا تخفى على أحد. وقد قام المراقبون ب 812 زيارة كشف ما بين 12 و15 تشرين الثاني توزعت ضمن صلاحياتهم على 14 نوعا كشف على مختلف الأراضي اللبنانية سطروا بموجبها 49 محضر ضبط وجهت إلى مؤسسات تجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، كما جرى تنظيم 7 محاضر ضبط لاصحاب مولدات خالفوا القرارات والتعاميم".

اضاف: "بالنسبة للسلامة الغذائية، فقد بلغ عدد زيارات الكشف على المحال التجارية 353 زيارة للتأكد من مدى التقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بأسعار وأوزان وشروط السلامة الغذائية. وقد تم على أثَرها تنظيم 20 محضر ضبط بحق المخالفين".

وتابع: "إن وزارة الاقتصاد والتجارة تدعو طلاب الجامعات الذين سبق وتدربوا على المشاركة في مراقبة وحماية الاسواق، الى الانضمام للمراقبين تسريعا للعمل. كما تتمنى الوزارة على الراغبين من المجتمع اللبناني بالمساعدة في أعمال المراقبة ملء "استمارة تطوع " على العنوان التالي

https://www.economy.gov.lb/ar/volunteer-form متوافرة على موقع الوزارة الالكتروني وعلى صفحتها على فايسبوك https://www.facebook.com/LebanonConsumerProtection/.

ليصار الى تنظيم دورة تدريبية سريعة تسمح لهم بمواكبة فرق المديرية في مراقبتها للاسواق".

وختم بطيش بيانه مذكرا "جميع المواطنين بالخط الساخن للشكاوى في وزارة الاقتصاد والتجارة (1739) أو عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لمديرية حماية المستهلك".