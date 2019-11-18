الوكيل القانوني للوزير باسيل: تقدمنا من نقيب المحامين في بيروت بطلب الاذن للتوكل بوجه المحامي مروان سلام بجرم الافتراء

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صدر عن الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز البيان التالي:

تقدمنا من نقيب المحامين في بيروت بطلب الاذن موضوع المادة ٩٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة للتوكل بوجه المحامي مروان سلام في الشكوى الجزائية التي ينوي الوزير جبران باسيل التقدم بها بوجه المحامي سلام بجرم الافتراء، سجل تحت رقم ٥٥٧٠ .

وذلك بسبب تقدم المحامي مروان سلام بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية عزا فيها الى الوزير باسيل جرائم جزائية يعرف براءته منها واختلق عليه ادلة مادية على وقوع الجرائم المزعومة، في حين انه يعلم تماماً ان المزاعم موضوع شكواه كانت موضوع دعاوى قضائية اقترنت بأحكام وإقرارات تثبت براءة الوزير باسيل منها.