سالم زهران يتقدم بإخبار امام القضاء.. إليكم التفاصيل

A + A -

تقدم الإعلامي سالم زهران بإخبار للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في ملف "الصرف الصحي" البالغة تكلفته قرابة المليار دولار.



طالبا الاستماع الى وزراء ومدراء عامين و محافظين فضلاً عن مجلس الإنماء و الإعمار، ومتعهدين اخلّوا في تنفيذ عقود الصرف الصحي.



وزود النيابة العامة التمييزية وثائق وخرائط ومستندات تدعم الإخبار الذي تقدم به عن سوء إدارة قطاع الصرف الصحي والهدر في تركيب شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياة المبتذلة، مما سبب الكثير من الفيضانات شتاءً. فضلاً عن الضرر البيئي والصحي والأثر السلبي على السياحة.