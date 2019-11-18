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بعد الـ Lbci .. هذا ما سيحصل في الـ mtv !

18
NOVEMBER
2019
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كتبت زكية الديراني في "الأخبار": منذ انطلاق التظاهرات في لبنان قبل 32 يوماً، شهدت القنوات اللبنانية حركة كثيفة في أقسام الأخبار عبر تغطياتها اليومية وفتح الهواء للحراك. حتى أن غالبية الشاشات شعرت ببعض الارتباك بسبب سياسة "الهواء المفتوح" من الصباح الباكر لغاية ساعات الفجر الأولى. هنا، استعانت المحطات بوجوه جديدة لنقل أجواء التظاهرات ومتابعة الأحداث على الأرض أوّلاً بأوّل. لكن بعد مرور أسابيع معدودة، بدأت صرخات العاملين في أقسام الأخبار تعلو، وربما سيكون صداها أوسع في الأيام المقبلة.

 

في هذا السياق، وبعدما تقاضى العاملون في قناة lbci نصف راتب في بداية الشهر الحالي بسبب مشكلة إقفال المصارف، وصلت الأزمة أخيراً إلى mtv. إذ يتردّد في الكواليس أنّ الشاشة التي يديرها ميشال المرّ ستدفع لموظفيها نصف راتب في بداية شهر كانون الأوّل المقبل بسبب تراجع سوق الإعلانات لديها بشكل فادح. هنا، تلفت مصادر إلى أنّ الموظفين لم يتبلغوا شيئاً بهذا الخصوص رسمياً، على أن يتم الكشف عنه قريباً.

 

في المقابل، يجري الحديث في قسم الأخبار في "قناة المرّ" عن عتب الموظفين بسبب دفع نصف راتب، خصوصاً أنّ المراسلين والمذيعين فيه هم مَنْ عملوا (ولا يزالون) طوال فترة التظاهرات، وربّما كانوا يتوقعون مكافأة مالية لا حسماً من مستحقاتهم، خصوصاً أنّ mtv كانت قبل عام تقريباً قد خفّضت رواتب موظفيها بنسبة تقارب الـ 20 في المئة بسبب "أزمتها المالية".

 

ما يجري في mtv ليس بعيداً عن باقي القنوات اللبنانية التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية تراجعاً كبيراً في الإعلانات، بالإضافة إلى توقّف برمجتها الفنية والترفيهية التي استُبدلت بالمحتوى السياسي.

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