زياد اسود لـ "جنبلاط": تهدرون الدماء وتذرفون الدموع

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غرد النائب زياد اسود عبر تويتر "الانفصام في دوائركم وسلوككم، تلبسون عباءة وتهدون الزعامة، تسرقون وتنتحبون وترمون المسؤولية، تهدرون الدماء وتذرفون الدموع، تركبون موجة وتستغلون ثورة، تريدون الجمهورية الثالثة وأنتم فيها ولن تكون ثالثة ثابتة قبل أن تشفوا من انفصامكم بدواء تنظيف الجمهورية من نفاياتها السياسية."



وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط غرد "وهكذا يتبين كيف ان الانفصام بالشخصية يسود في دوائر القرار العليا التي لا تستطيع ان تتنازل وتتنحى عن السلطة مقابل بديل انتقالي عصري وصولا إلى الجمهورية الثالثة بعد ان ماتت الثانية. والأهم في الحزب الاشتراكي التحديث والتغيير من أجل مواجهة التحديات والافتراءات. نكون أو لا نكون..."