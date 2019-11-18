اليكم حال الطرق صباح هذا اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة في لبنان صباح هذا اليوم الأثنين 18 تشرين الثاني هي الآتية:





الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة البقاع الغربي: جديتا العالي- قب الياس- جب جنين- المرج - غزة- سعدنايل - تعلبايا -المصنع

طريق صيدا بيروت سالكة وجميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة

اعادة فتح السير عند تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زغرتا: أوتوستراد المنية الضنية مفرق عدوة- المنية قرب محطة النعنعي- بحنين قرب محطة الخير- أوتوستراد المنية شهرزاد

طريق من طرابلس شكا جونيه وصولاً الى بيروت سالكة

الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس: ساحة النور والبداوي

طريق من ضهر البيدر بحمدون صوفر وصولاً الى بيروت سالكة

إعادة فتح السير على أوتوستراد البداوي في طرابلس