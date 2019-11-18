عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 تشرين الثاني 2019

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الأخبار: المصارف تحتجز أموال المودعين: «كابيتال كونترول» بحماية قوى الأمن!

«كلّن يعني كلّن» غسلوا أيديهم من الصفدي: المأزق الحكومي يتمدّد

البناء: خلف نقيباً للمحامين بمواجهة تصويت القوات والمستقبل والاشتراكي والتيار... والقوميُّون صوّتوا له

الصفدي يدحض بيان الحريري ويتّهمه بالانقلاب... وانكسار التسوية الرئاسيّة

قائد الجيش يعلن حظر قطع الطرقات... وجماعات في الحراك تدعو للتصعيد

الجمهورية: أولوية التكليف ماتزال للحريري

اللواء: الحريري وباسيل وجهاً لوجه: تعطيل الإستشارات والمؤسسات

خَلَف مرشَّح الحَراك نقيباً للمحامين.. ومخاوِف من صدامات في الشارع على خلفية العصيان المدني

النهار: "إحراق" الصفدي يُسقط موعد عون للحسم اليوم الإنتفاضة في يومها الـ32 "تربح" نقابة المحامين

نداء الوطن: "حكومة الصفدي" في خبر كان... وحرب بيانات تنسف "التسوية"

بين تشرين وتشرين "انتصار ثانٍ"



الديار: ما هو المقياس لاتخاذ قرار بالمعارضة او الموالاة مع الحفاظ على الدستور والوطن

انا شارل أيوب قررت معارضة عهد الرئيس عون عن قناعة وبكل احترام

he daily star: Future-FPM war of words deepens political crisis



l'orient le jour: Melhem Khalaf, figure du soulèvement, prend d’assaut le barreau de Beyrouth