أسرار الصحف ليوم الأثنين 18 تشرين الثاني 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر في نقابة المحامين إنّ النقيب المنتخب ملحم خلف قد حصل على أصوات حزب الكتائب وحركة أمل وحزب الله في الدورة الثانية بينما حاز منافسه المستقلّ أيضاً ناضر كسبارعلى دعم التيار الوطني الحر والمستقبل والقوات والإشتراكي وانقسم المشهد الحزبي بين المرشحين مثلما انقسمت أصوات المستقلين، لكن إلتقاء القوات والتيار على دعم كسبار تسبّب بردة فعل بين المحامين لصالح خلف…

كواليس

قالت مصادر إيرانية متابعة إنها لا تتوقع نهاية سريعة للاضطرابات التي بدأت قبل يومين لكنها لا تنظر إليها بقلق لأنّ ارتباطها برفع أسعار الشريحة الثانية من الاستهلاك التي بلغت 6 دولارات لصفيحة البنزين يجعلها محصورة بالطبقة الوسطى ويبقي فقراء الشعب الإيراني الذين يشترون الصفيحة بـ 4 دولارات فقط خارج التحركات…

اللواء: اسرار

توقع مقربون من الصفدي أن يعلن إعتزاله الحياة السياسية، وسحب زوجته من أية تشكيلة وزارية جديدة، والإسراع في تصفية حصته في مشروع «زيتونه باي»، المعروض أصلاً للبيع منذ فترة!