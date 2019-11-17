لائحة بالتدابير المصرفية المؤقتة من جمعية المصارف

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عقد مجلس أدارة جمعية مصارف لبنان أجتماعا عاما لأعضائها بغية اعداد لائحة بالتدابير المصرفية المؤقتةالتي يمكن ان تتخذها المصارف لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي في ظل الأوضاع الأستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد ,علما أن مضمون هذه اللائحة , الذي لا يشكل قيودا على حركة الأموال , أملاه الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة لتجاوز الظروف القائمة . أما التوجيهات العامة المؤقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان فهي التالية :

1 – لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج .

2 – التحويلات الى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.

3 – لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل وأستعمال بطاقات الأئتمان داخل لبنان.

4 – تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميريكي كحد اقصى اسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار.

5 – الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب.

6 – يمكن أستعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت اليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019.

7 – دعوة الزبائن الى تفضيل استعمال بطاقات الأئتمان , وخصوصا بالليرة اللبنانية , لتأمين حاجاتهم.

وسوف يسلم رئيس جمعية المصارف مع وفد من مجلس الأدارة لائحة التوجيهات العامة المؤقتة هذه الى رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في أجتماعا يعقد يوم غد الثلاثاء بين الطرفين , تمهيدا لأعادة لأستئناف العمل بشكل الطبيعي في القطاع المصرفي.