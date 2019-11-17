A + A -

مناورة كانت ام مقامرة , صادقة ام منافقة , حقيقية ام خيالية ,- ومن طرف واحد طبعا - لم تعمّر تسمية محمد الصفدي رئيسا مقترحا لحكومة تخلف ما اسموها حكومة الى العمل فذهبت بأعين مفتوحة وارجل ممدودة الى الفشل . فٌتح بازار التصفيات والتنزيلات والحسومات على رؤساء الحكومات الاتين او السابقين في تيرو مفتوح لاسقاط كل الشخصيات المطروحة على قاعدة انا او لا احد او في حرب الغاء لكل الاسماء من طرابلس الى صيدا مرورا ببيروت وعكار والبقاع . قنبلة دخانية من تحت وقذيفة مضيئة من فوق لالهاء الخصم من جهة وكشف تحركاته من جهة اخرى لكن المشكلة ان من يتبع هذا التكتيك هو المكشوف وليس العكس . سياسة التذاكي والتباكي , استجرار العطف بعد الخطف من موسمين واستدرار الدموع واضاءة الشموع بعد اسبوع تحديدا على الحراك لم يعد ينطلي على احد . استغلال للحراك تبريرا للطلاق ومن ثم الانطلاق في مسار منفصل غير متصل بما كان في النصف الاول من الولاية الرئاسية . ذكاء يغار منه ستيف جوبز واوبنهايمر وماركوني والخوارزمي وابداع في تركيب المقالب لم يصل اليه غوار الطوشي في اوج عطائه ودهاء مسيل للدموع لم تنجح كل فرق مكافحة الشغب في العالم في الاتيان بمثله . نريد محمد الصفدي في الليل وننكره قبل صياح الديك واقفال الطريق . فجأة تذكروا اغنية فيروز : تعا ولا تجي . منذ ثلاثين يمارسون سياسة الارض المحروقة في الاقتصاد والسياسة والمعيشة وعندما اقتربت النار من كروشهم وعروشهم قرروا احراق ما تبقى من امال واحلام لدى الشابات والشباب بمستقبل من صنعهم لا من صنع المنافقين والمكابرين والفاسدين . اختاروا منذ زمن بعيد عبادة المال على الله واتفقوا مع قيصر على مقاسمته ما له والسطو على ما لله ومال الناس . وها هم اليوم كالذئاب عندما تجتمع على فريسة وكالذباب عندما يحوم على جيفة . سيعرف اللبنانيون من يمزق اقتصادهم وعملتهم وسيعرف اللبنانيون من يحرض على جيشهم وسيعرف اللبنانيون من الذي يتواطأ ويحرض على مقام الرئاسة الاولى ويبعها بحفنة من الدولارات والريالات, وسيعرف اللبنانيون من سرق اموالهم وحرق احلامهم ومن هجر ابناءهم ليبقى اللاجئون والنازحون والفاسدون والمفسدون . ما حصل مع محمد الصفدي سبحة ستكر . لكن من يظن انه يمسك بخيوط اللعبة سيكتشف انه يمسك بماء او هواء وسيكتشف ان بيت العنكبوت راسخ اكثر من بيته .