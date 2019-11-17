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حمدان: يثبت العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني يوماً بعد يوم على قدرة الكبيرة في تحمّل المسؤولية الوطنية‎

17
NOVEMBER
2019
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غرد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:
يثبت العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني يوماً بعد يوم على قدرة الكبيرة في تحمّل المسؤولية الوطنية وخاصة في أيام المحن، سواء كانت عدواناً يهودياً أو اعتداءات إرهابية أو اضطرابات داخلية وهي الاصعب علينا جميعاً والتي تمر اليوم على وطننا لبنان.
ان الكلام الوطني والحازم الذي سمعناه اليوم من قائد الجيش في تحديد مهام جيشنا الوطني بحماية اهلنا اللبنانيين والوطن، يستحق منا كل التحية والاحترام والتقدير لا بل علينا جميعاً الالتزام بما قاله بصون جيشنا ووطننا وما حدده بمنع قطع الطرقات ونحن معه في منع تقطيع أوصال لبنان عبر كانتونات وهمية رفضها وأسقطها اللبنانيون جميعاً منذ زمن بعيد.
اليوم يتحمّل المنتفضين في الانتفاضة المباركة المسؤولية بفتح الطرقات الى جانب الجيش اللبناني، وقطع الطريق على كل من يهدد الامن الوطني وأمن وسلامة المواطنين في التنقل على طرقات بلدهم.
ومن خلال ما قاله العماد جوزيف عون نتوجه بتحية الحب والعرفان بالجميل الى كل العسكريين والى عائلاتهم الذين يضحّون بالغالي والنفيس من أجل أن يبقى لبنان وطناً نهائياً حراً عزيزاً مصاناً لكل أبنائه.

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