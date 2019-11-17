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بعد أن تمنى وجود مثل محمد بن سلمان في لبنان.. دبكت بين راغب علامة وإعلامية لبنانية

17
NOVEMBER
2019
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تداول مغردون مقطع فيديو للفنان اللبناني راغب علامة، خلال مشاركته في موسم الرياض، وهو يتمنى وجود مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في لبنان لمحاربة الفاسدين، ما أشعل جدالا بينه وبين الإعلامية اللبنانية في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس.

 

وقال علامة من على خشبة المسرح في الرياض كما ظهر في الفيديو إن لبنان يشهد "ُثورة شبان وشابات" ضد الفساد، وأضاف قائلا إن اللبنانيين تمنوا وجود شخص مثل الأمير محمد بن سلمان ليكافح الفساد.

وبعد انتشار المقطع بشكل واسع عبر موقع تويتر، رد الفنان اللبناني على خبر لجريدة النهار اللبنانية، وقال في تغريدته: "حق الرد انتم جريدة المفروض انها محترمة. اتمنى ان لا تحوروا كلامي! قلت يا ريت عندنا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان الذي حاسب الفاسدين ووضعهم في السجون وقلت أن الشباب والصبايا الثوار قد قاموا بالمهمة".

وأضاف علامة في رده على الصحيفة اللبنانية قائلا: " ثانيا: أنا أكرر كلامي.. يا ريت عنا رجل مثله لكي يضع الفاسدين والسارقين في السجون".

من جانبها، ردت عويس على الفنان اللبناني قائلة: "يا راغب يا صديقي فاقد الشيء لا يعطيه! شو بدّك بهالشغلة؟؟؟ لماذا تحرج نفسك؟؟سمعت بجمال خاشقجي؟ طيب دعك منه رحمه الله! سمعت ان من يقبع بالسجن واحدة مثل لجين الهذلول؟؟ سمعت فيها؟ "سموّ" مبس وضع لجين ومئات مثلها في السجن وليس الفاسدين وواقعة الريتز حصّل مردودها ترمب وابنته ايفانكا!!".

ليكتب علامة للإعلامية اللبنانية قائلا: "يا عزيزتي يا غادة... أنا لا زلت أحلم بأن يكون عندنا شخص في لبنان يضع الفاسدين والسارقين في السجون كما فعل الأمير محمد بن سلمان. رجاءً أن لا تدخلوني في زواريب حسابات سياسية لا تهمني.. ما يهمني أن أرى قادة مهتمون بمستقبل شبابهم.. ووضع الفاسدين في السجون هي إحدى أهم الخطوات لتحقيقه"، على حد تعبيره.

CNN

تداول مغردون مقطع فيديو للفنان اللبناني راغب علامة، خلال مشاركته في موسم الرياض، وهو يتمنى وجود مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في لبنان لمحاربة الفاسدين، ما أشعل جدالا بينه وبين الإعلامية اللبنانية في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس.

وقال علامة من على خشبة المسرح في الرياض كما ظهر في الفيديو إن لبنان يشهد "ُثورة شبان وشابات" ضد الفساد، وأضاف قائلا إن اللبنانيين تمنوا وجود شخص مثل الأمير محمد بن سلمان ليكافح الفساد.



وبعد انتشار المقطع بشكل واسع عبر موقع تويتر، رد الفنان اللبناني على خبر لجريدة النهار اللبنانية، وقال في تغريدته: "حق الرد انتم جريدة المفروض انها محترمة. اتمنى ان لا تحوروا كلامي! قلت يا ريت عندنا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان الذي حاسب الفاسدين ووضعهم في السجون وقلت أن الشباب والصبايا الثوار قد قاموا بالمهمة".



وأضاف علامة في رده على الصحيفة اللبنانية قائلا: " ثانيا: أنا أكرر كلامي.. يا ريت عنا رجل مثله لكي يضع الفاسدين والسارقين في السجون".

من جانبها، ردت عويس على الفنان اللبناني قائلة: "يا راغب يا صديقي فاقد الشيء لا يعطيه! شو بدّك بهالشغلة؟؟؟ لماذا تحرج نفسك؟؟سمعت بجمال خاشقجي؟ طيب دعك منه رحمه الله! سمعت ان من يقبع بالسجن واحدة مثل لجين الهذلول؟؟ سمعت فيها؟ "سموّ" مبس وضع لجين ومئات مثلها في السجن وليس الفاسدين وواقعة الريتز حصّل مردودها ترمب وابنته ايفانكا!!".

ليكتب علامة للإعلامية اللبنانية قائلا: "يا عزيزتي يا غادة... أنا لا زلت أحلم بأن يكون عندنا شخص في لبنان يضع الفاسدين والسارقين في السجون كما فعل الأمير محمد بن سلمان. رجاءً أن لا تدخلوني في زواريب حسابات سياسية لا تهمني.. ما يهمني أن أرى قادة مهتمون بمستقبل شبابهم.. ووضع الفاسدين في السجون هي إحدى أهم الخطوات لتحقيقه"، على حد تعبيره.

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