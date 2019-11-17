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أبو فاعور يدعي على الناشط مروان الباشا

17
NOVEMBER
2019
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تقدم وزير الصناعة وائل أبو فاعور، بواسطة وكيله المحامي نشأت الحسنية بدعوى أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، متخذا صفة الادعاء الشخصي على صاحب ومشغّل صفحة الفايسبوكMarwan Basha، بتهم ذم وقدح وإساءة وتشهير وإثارة النعرات وبث الفتنة، نشرها على صفحته الإلكترونية.

وكان المدعو باشا نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك، خبراً مفاده أن أبو فاعور يملك 31 شركة أدوية، وأنه وإشترى أوتيل الجبيلي بـ6 مليون دولار، ويملك 100 مليون دولار كاش.

ولفت المحامي نشأت الحسنية إلى أن هذا الخبر غير صحيح، والهدف منه الإساءة والتشهير بالمدعي من خلال إختلاق أكاذيب ونشرها، بحيث أن العديد من الأشخاص قرأوا الخبر وإطلعوا عليه وجرى تداوله، فأصبحت الكذبة بمثابة حقيقة وتم إيصالها إلى فئة كبيرة من اللبنانيين.

وعليه، اتخذ أبو فاعور صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليه، طالباً التحقيق معه وتوقيفه وتطبيق أحكام قانون العقوبات بحقه لجهة جرائم المواد 283 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، والمادة 317 من القانون، وتدريكه العطل والضرر بمبلغ مئتي مليون ليرة لبنانية والرسوم والنفقات والأتعاب.

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