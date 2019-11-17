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اول إعتراف لقيادي في "القوات": نحنُ خلف الثورة ونُقفل الطرقات!

17
NOVEMBER
2019
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أثارت مقابلةٌ لمسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية نديم شمّاس مع قناة "الحدث"، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الناشطين.

وأعلن المسؤولُ "القوّاتيّ" خلال المقابلة، أن القوّات اللبنانية هي خلف الثورة، قائلًا: "نحن لا نُنكِرُ وقوفنا خلف الثورة، فنحن نَتبَعُ صوت الشعب، ونحنُ جزءٌ منهُ".

وأكمل شمّاس، فأكد أن القوّات تَعمَد الى إقفال الطرقات، "لإسقاط الحكومة، ومحاسبة الفاسدين".

واعتبر مسؤولُ العلاقات الخارجية في الحزب خلال المقابلة المتلفزة، أن القوات "من الأساس، كانت معارضة داخليّة داخل الحكومة، والآن أثبتنا للشعب اللبناني موقف "القوات" مما يحصل".

وذكّر بأن "القوات" دعت مناصريها منذ اليوم الأول للمشاركة في هذا الحَراك، مضيفًا: "نعم، نحنُ على الطرقات من الأساس".

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