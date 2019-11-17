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الصفدي يردّ على بيان الحريري: الحريري تخطّى الوعود ولم يلتزم بها

17
NOVEMBER
2019
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صدر عن المكتب الاعلامي للوزير السابق محمد الصفدي:

"أردت أن يكون  بيان انسحابي أمس بيان يجمع ولا يفرق، شكرت فيه الرئيس الحريري على تسميتي لتشكيل الحكومة العتيدة، ولم أود أن أذكر تفاصيل المفاوضات بيني وبينه،  فإذا بي أفاجأ اليوم ببيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري يتضمن تفنيدا لما صدر عني وذلك في إطار الاستخدام السياسي، وهنا أود أن أؤكد أن المرحلة التي يمر بها لبنان مرحلة صعبة ومفصلية وخطيرة وتتطلب منّا جميعا التكاتف والتضامن  ووضع الخلافات السياسية جانبا، وانطلاقا من هذا الامر تخطيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمّى لرئاسة الحكومة المقبلة والتي كان الرئيس قطعها لي لكنه لم  يلتزم بها لأسباب ما زلت أجهلها، فما كان منّي إلاّ أن أعلنت انسحابي. 

أما اليوم فأدعو الجميع الى الحكمة والتبصر والوعي أن لبنان أكبر منّا جميعا وهو في خطر داهم.

حمى الله وطننا وانقذه من المحن

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