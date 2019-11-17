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تلقى علومه في مدرسة سيدة الجمهور. نال اجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في بيروت، ثم تابع دروسه في جامعة مونبيلييه الفرنسية حيث نال درجة دكتوراه في القانون بموضوع"المعلوماتية القانونية وتطبيقها في مجال قانون الارث وفق الشرع الاسلامي" الذي تعمق به في جامعة الازهر في القاهرة.

سنة ١٩٨٩ عمل لدى المركز الوطني للابحاث العلمية في باريس ( CNRS-Paris)

متحدر من عائلة قانونيين رفدت الى المحاماة والقضاء العديد من ابنائها.

سُجل محاميًا متدرجًا في نقابة المحامين في بيروت ، في مكتب المحامي البروفيسور بايز الحاج شاهين ثم انتقل الى الجدول العام ممارسًا المهنة في مكتبه في بيروت.

انخرط في العمل النقابي منذ انتسابه من خلال تعيينه في لجان عدة داخل النقابة ومن خلال تكليفه بمهام عدة من قبل نقيب المحامين.

منذ ١٩٩٠، استاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، كما يشارك في مناقشة اطروحات لمنح درجة دوكتوراه في القانون في جامعات لبنانية وفرنسية.

شارك عضوًا في لجنة تحديث القوانين لدى وزارة العدل وعضوًا في اللجنة الوطنية اللبنانية لدى الاكاديمية الدولية للقانون المقارن في لاهاي هولندا.

شارك في العديد من المؤتمرات القانونية الدولية كما نظم بعضها.

الى جانب اهتماماته المهنية والنقابية والاكاديمية: عمل في السنوات الثلاثين الماضية لتحصين السلم الاهلي والعيش معًا.

سنة ١٩٨٥، اسس جمعية "فرح العطاء" offre joie وطوّر اعمالها في لبنان والعراق والولايات المتحدة وفرنسا وفي دول عربية واوروبية عدة.

من مؤسسي مبادرة"معًا حول مريم" التي افضت الى تكريس ٢٥ اذار كيومٍ وطني جامع.

سنة ٢٠١٥،انتخبته الجمعية العمومية للامم المتحدة عضوًا في اللجنة الدولية القضاء على التمييز العنصري في جينيف، وسنة ٢٠١٧، انتُخب نائبًا لرئيس هذه اللجنة، تطوّع كمسعف في الصليب الاحمر اللبناني خلال فترة الاحداث الاليمة. له ابحاث عدة ومقالات تعالج مواضيع قانونية وثقافية وانسانية.

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